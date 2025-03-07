Трамп раскрыл, при каких условиях США полностью прекратят помощь Украине

Американские власти полностью прекратят помощь Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта с РФ. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.
«Я хочу понимать, что власти Украины этого хотят. Я не знаю, хотят ли они урегулирования. Если они этого не желают, мы уйдем с Украины. Поскольку стремимся, чтобы они добивались стабилизации отношений», — цитирует слова Трампа ТАСС.
Также американский президент выразил обеспокоенность текущими событиями в Европе, указывая на возможные риски глобальной безопасности. Он подчеркнул, что отсутствие урегулирования может привести к масштабным конфликтам, включая третью мировую войну.
Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп заявил, что боевые действия должны прекратиться. Обе стороны, Россия и Украина, обязаны сесть за стол переговоров. Также он подчеркнул, что «Украина должна взяться за дело и выполнить свою работу».
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