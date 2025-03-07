07 марта 2025

Трамп раскрыл, при каких условиях США полностью прекратят помощь Украине

США прекратят помощь Украине, если Киев не готов к урегулированию
© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, трамп дональд, stock
Трамп готов полностью отказаться от поддержки Украины Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Американские власти полностью прекратят помощь Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта с РФ. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

«Я хочу понимать, что власти Украины этого хотят. Я не знаю, хотят ли они урегулирования. Если они этого не желают, мы уйдем с Украины. Поскольку стремимся, чтобы они добивались стабилизации отношений», — цитирует слова Трампа ТАСС.

Также американский президент выразил обеспокоенность текущими событиями в Европе, указывая на возможные риски глобальной безопасности. Он подчеркнул, что отсутствие урегулирования может привести к масштабным конфликтам, включая третью мировую войну.

Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп заявил, что боевые действия должны прекратиться. Обе стороны, Россия и Украина, обязаны сесть за стол переговоров. Также он подчеркнул, что «Украина должна взяться за дело и выполнить свою работу».

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Американские власти полностью прекратят помощь Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта с РФ. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме. «Я хочу понимать, что власти Украины этого хотят. Я не знаю, хотят ли они урегулирования. Если они этого не желают, мы уйдем с Украины. Поскольку стремимся, чтобы они добивались стабилизации отношений», — цитирует слова Трампа ТАСС. Также американский президент выразил обеспокоенность текущими событиями в Европе, указывая на возможные риски глобальной безопасности. Он подчеркнул, что отсутствие урегулирования может привести к масштабным конфликтам, включая третью мировую войну. Как сообщало URA.RU ранее, Дональд Трамп заявил, что боевые действия должны прекратиться. Обе стороны, Россия и Украина, обязаны сесть за стол переговоров. Также он подчеркнул, что «Украина должна взяться за дело и выполнить свою работу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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