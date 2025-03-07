07 марта 2025

Власти раскрыли подробности атаки БПЛА ВСУ на завод под Брянском

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
В результате атаки дрона пострадала женщина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины использовали шесть реактивных беспилотников для атаки на город Стародуб. В результате удара БПЛА вспыхнул пожар на территории перерабатывающего предприятия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Загорелось производственное помещение одного из перерабатывающих предприятий. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация жителей из ближайших домов», — уточнил Богомаз.

Кроме того, в результате удара беспилотников одна жительница Стародубского муниципального округа получила осколочные ранения. Пострадавшую доставили в районную больницу, где ей была оперативно оказана медицинская помощь.

Как сообщало URA.RU, ранее в Брянской области на видео сняли дрон ВСУ дальнего действия, который нес авиабомбу. На кадрах зафиксировано, как дрон летит в ночное время, а российские военнослужащие производят несколько выстрелов в его направлении.

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Вооруженные силы Украины использовали шесть реактивных беспилотников для атаки на город Стародуб. В результате удара БПЛА вспыхнул пожар на территории перерабатывающего предприятия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Загорелось производственное помещение одного из перерабатывающих предприятий. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация жителей из ближайших домов», — уточнил Богомаз. Кроме того, в результате удара беспилотников одна жительница Стародубского муниципального округа получила осколочные ранения. Пострадавшую доставили в районную больницу, где ей была оперативно оказана медицинская помощь. Как сообщало URA.RU, ранее в Брянской области на видео сняли дрон ВСУ дальнего действия, который нес авиабомбу. На кадрах зафиксировано, как дрон летит в ночное время, а российские военнослужащие производят несколько выстрелов в его направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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