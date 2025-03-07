Власти раскрыли подробности атаки БПЛА ВСУ на завод под Брянском

Вооруженные силы Украины использовали шесть реактивных беспилотников для атаки на город Стародуб. В результате удара БПЛА вспыхнул пожар на территории перерабатывающего предприятия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Загорелось производственное помещение одного из перерабатывающих предприятий. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация жителей из ближайших домов», — уточнил Богомаз.
Кроме того, в результате удара беспилотников одна жительница Стародубского муниципального округа получила осколочные ранения. Пострадавшую доставили в районную больницу, где ей была оперативно оказана медицинская помощь.
Как сообщало URA.RU, ранее в Брянской области на видео сняли дрон ВСУ дальнего действия, который нес авиабомбу. На кадрах зафиксировано, как дрон летит в ночное время, а российские военнослужащие производят несколько выстрелов в его направлении.
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