Власти раскрыли подробности атаки БПЛА ВСУ на завод под Брянском

08 марта 2025 в 01:19 Размер текста - 17 +

В результате атаки дрона пострадала женщина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины использовали шесть реактивных беспилотников для атаки на город Стародуб. В результате удара БПЛА вспыхнул пожар на территории перерабатывающего предприятия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Загорелось производственное помещение одного из перерабатывающих предприятий. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация жителей из ближайших домов», — уточнил Богомаз. Кроме того, в результате удара беспилотников одна жительница Стародубского муниципального округа получила осколочные ранения. Пострадавшую доставили в районную больницу, где ей была оперативно оказана медицинская помощь. Как сообщало URA.RU, ранее в Брянской области на видео сняли дрон ВСУ дальнего действия, который нес авиабомбу. На кадрах зафиксировано, как дрон летит в ночное время, а российские военнослужащие производят несколько выстрелов в его направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины использовали шесть реактивных беспилотников для атаки на город Стародуб. В результате удара БПЛА вспыхнул пожар на территории перерабатывающего предприятия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Загорелось производственное помещение одного из перерабатывающих предприятий. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация жителей из ближайших домов», — уточнил Богомаз. Кроме того, в результате удара беспилотников одна жительница Стародубского муниципального округа получила осколочные ранения. Пострадавшую доставили в районную больницу, где ей была оперативно оказана медицинская помощь. Как сообщало URA.RU, ранее в Брянской области на видео сняли дрон ВСУ дальнего действия, который нес авиабомбу. На кадрах зафиксировано, как дрон летит в ночное время, а российские военнослужащие производят несколько выстрелов в его направлении.