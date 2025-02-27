В Брянской области на видео сняли дрон ВСУ дальнего действия, который нес авиабомбу ФАБ-250М-54. Об этом сообщают военные telegram-каналы.
«Украинский дрон-камикадзе дальнего радиуса действия на базе легкомоторного самолета в объективе тепловизора российского бойца в Брянской области», — пишет telegram-канал «Военный Осведомитель». Там добавили, что беспилотник был оснащен авиационной бомбой ФАБ-250М-54 весом 250 килограммов.
По информации канала, для съемки БПЛА использовался тепловизор. На кадрах видно, как дрон летит в ночное время, а российские бойцы производят несколько выстрелов в его направлении.
Ранее telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что на Брянском направлении российская армия проводит интенсивные боевые действия, направленные на уничтожение военной инфраструктуры ВСУ в Черниговской области. В результате этих операций ликвидируются опорные пункты, базы, скопления пехоты и коммуникационные узлы украинской стороны.
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