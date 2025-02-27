Над Брянской областью сняли дрон ВСУ дальнего действия. Видео

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Дрон-камикадзе ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией
Дрон-камикадзе ВСУ с огромной бомбой сняли на видео в небе над Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области на видео сняли дрон ВСУ дальнего действия, который нес авиабомбу ФАБ-250М-54. Об этом сообщают военные telegram-каналы.

«Украинский дрон-камикадзе дальнего радиуса действия на базе легкомоторного самолета в объективе тепловизора российского бойца в Брянской области», — пишет telegram-канал «Военный Осведомитель». Там добавили, что беспилотник был оснащен авиационной бомбой ФАБ-250М-54 весом 250 килограммов.

По информации канала, для съемки БПЛА использовался тепловизор. На кадрах видно, как дрон летит в ночное время, а российские бойцы производят несколько выстрелов в его направлении.

Ранее telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что на Брянском направлении российская армия проводит интенсивные боевые действия, направленные на уничтожение военной инфраструктуры ВСУ в Черниговской области. В результате этих операций ликвидируются опорные пункты, базы, скопления пехоты и коммуникационные узлы украинской стороны.

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В Брянской области на видео сняли дрон ВСУ дальнего действия, который нес авиабомбу ФАБ-250М-54. Об этом сообщают военные telegram-каналы. «Украинский дрон-камикадзе дальнего радиуса действия на базе легкомоторного самолета в объективе тепловизора российского бойца в Брянской области», — пишет telegram-канал «Военный Осведомитель». Там добавили, что беспилотник был оснащен авиационной бомбой ФАБ-250М-54 весом 250 килограммов. По информации канала, для съемки БПЛА использовался тепловизор. На кадрах видно, как дрон летит в ночное время, а российские бойцы производят несколько выстрелов в его направлении. Ранее telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что на Брянском направлении российская армия проводит интенсивные боевые действия, направленные на уничтожение военной инфраструктуры ВСУ в Черниговской области. В результате этих операций ликвидируются опорные пункты, базы, скопления пехоты и коммуникационные узлы украинской стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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