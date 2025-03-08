Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) признал эффективность российских методов противодействия морским дронам ВСУ. Об этом сообщают британские СМИ.
«Москва разработала „довольно эффективные“ методы противодействия налетам морских беспилотников», — отметил Алексей Неижпапа* в беседе с изданием Guardian. Некоторые дроны-камикадзе были доставлены Украине с Запада, некоторые — были разработаны внутри страны к началу 2024 года. С их помощью ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота и прибрежные российские территории, в частности, Крым.
*Алексей Неижпапа внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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