На Украине признали эффективность России в борьбе с морскими дронами

Глава ВМС Украины Неижпапа*: РФ научилась эффективно бороться с морскими БПЛА
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Неижпапа* заявил, что РФ научилась справляться с морскими беспилотниками
Неижпапа* заявил, что РФ научилась справляться с морскими беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) признал эффективность российских методов противодействия морским дронам ВСУ. Об этом сообщают британские СМИ.

«Москва разработала „довольно эффективные“ методы противодействия налетам морских беспилотников», — отметил Алексей Неижпапа* в беседе с изданием Guardian. Некоторые дроны-камикадзе были доставлены Украине с Запада, некоторые — были разработаны внутри страны к началу 2024 года. С их помощью ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота и прибрежные российские территории, в частности, Крым.

*Алексей Неижпапа внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) признал эффективность российских методов противодействия морским дронам ВСУ. Об этом сообщают британские СМИ. «Москва разработала „довольно эффективные“ методы противодействия налетам морских беспилотников», — отметил Алексей Неижпапа* в беседе с изданием Guardian. Некоторые дроны-камикадзе были доставлены Украине с Запада, некоторые — были разработаны внутри страны к началу 2024 года. С их помощью ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота и прибрежные российские территории, в частности, Крым. *Алексей Неижпапа внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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