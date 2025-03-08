08 марта 2025

Bloomberg: Россия уничтожает ВСУ под Курском на фоне отказа США от помощи

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ВС РФ ликвидируют украинских бойцов в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные активизировали наступательные операции в Курской области, оттесняя оттуда силы ВСУ. Атаки Вооруженных сил РФ следуют на фоне приостановки США помощи Украине. Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg.

«ВС РФ спешат оттеснить и отрезать украинские войска в Курской области. Российские войска продолжают усиливать наступательные операции в отдельных прифронтовых районах, вероятно, для того, чтобы извлечь выгоду из любых немедленных и долгосрочных последствий прекращения помощи США Украине на поле боя», — сообщает Bloomberg.

По сведениям издания, российские войска используют нестандартные методы передислокации, включая перемещение через заброшенный газопровод. В частности, для того, чтобы развернуться за линией фронта.

Как сообщало URA.RU, американские власти готовы полностью прекратить помощь Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта с РФ. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме. Ранее политик подчеркнул, что обе стороны должны сесть за стол переговоров.

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Российские военные активизировали наступательные операции в Курской области, оттесняя оттуда силы ВСУ. Атаки Вооруженных сил РФ следуют на фоне приостановки США помощи Украине. Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg. «ВС РФ спешат оттеснить и отрезать украинские войска в Курской области. Российские войска продолжают усиливать наступательные операции в отдельных прифронтовых районах, вероятно, для того, чтобы извлечь выгоду из любых немедленных и долгосрочных последствий прекращения помощи США Украине на поле боя», — сообщает Bloomberg. По сведениям издания, российские войска используют нестандартные методы передислокации, включая перемещение через заброшенный газопровод. В частности, для того, чтобы развернуться за линией фронта. Как сообщало URA.RU, американские власти готовы полностью прекратить помощь Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта с РФ. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме. Ранее политик подчеркнул, что обе стороны должны сесть за стол переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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