Bloomberg: Россия уничтожает ВСУ под Курском на фоне отказа США от помощи

Российские военные активизировали наступательные операции в Курской области, оттесняя оттуда силы ВСУ. Атаки Вооруженных сил РФ следуют на фоне приостановки США помощи Украине. Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg.
«ВС РФ спешат оттеснить и отрезать украинские войска в Курской области. Российские войска продолжают усиливать наступательные операции в отдельных прифронтовых районах, вероятно, для того, чтобы извлечь выгоду из любых немедленных и долгосрочных последствий прекращения помощи США Украине на поле боя», —
По сведениям издания, российские войска используют нестандартные методы передислокации, включая перемещение через заброшенный газопровод. В частности, для того, чтобы развернуться за линией фронта.
Как сообщало URA.RU, американские власти готовы полностью прекратить помощь Украине, если Киев не проявит готовности к урегулированию конфликта с РФ. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме. Ранее политик подчеркнул, что обе стороны должны сесть за стол переговоров.
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