08 марта 2025

Россиян ждут длинные выходные летом и весной из-за переноса нерабочих дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне смогут отдохнуть летом и весной дольше
Россияне смогут отдохнуть летом и весной дольше Фото:

Россиян ждут продолжительные выходные в мае и июне благодаря переносу нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Эти дополнительные выходные дни приходятся на периоды с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня.

«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

Глава комитета подчеркнул, что перенос выходных дней — это право правительства, осуществляемое ежегодно. Такой шаг позволяет сохранить баланс рабочих и нерабочих дней, установленный Трудовым кодексом, при этом создавая более удобные условия для отдыха и работы граждан.

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Россиян ждут продолжительные выходные в мае и июне благодаря переносу нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Эти дополнительные выходные дни приходятся на периоды с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня. «Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости. Глава комитета подчеркнул, что перенос выходных дней — это право правительства, осуществляемое ежегодно. Такой шаг позволяет сохранить баланс рабочих и нерабочих дней, установленный Трудовым кодексом, при этом создавая более удобные условия для отдыха и работы граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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