Россиян ждут длинные выходные летом и весной из-за переноса нерабочих дней

Россиян ждут продолжительные выходные в мае и июне благодаря переносу нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Эти дополнительные выходные дни приходятся на периоды с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня.
«Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня — Дня России. Будем отдыхать четыре дня — 12, 13, 14 и 15 июня», — рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
Глава комитета подчеркнул, что перенос выходных дней — это право правительства, осуществляемое ежегодно. Такой шаг позволяет сохранить баланс рабочих и нерабочих дней, установленный Трудовым кодексом, при этом создавая более удобные условия для отдыха и работы граждан.
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