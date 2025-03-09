В трех районах Ростовской области отражена атака БПЛА

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В Ростовской области силы ПВО отразили атаки дронов
В Ростовской области силы ПВО отразили атаки дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В трех районах Ростовской области в ночь на 9 марта отражена атака беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. В регионе оперативно сработали средства ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников. По информации Слюсаря, в селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме. Жильцы этого и нескольких соседних домов отселены.

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В трех районах Ростовской области в ночь на 9 марта отражена атака беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. «Отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. В регионе оперативно сработали средства ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников. По информации Слюсаря, в селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме. Жильцы этого и нескольких соседних домов отселены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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