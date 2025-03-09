В трех районах Ростовской области отражена атака БПЛА

В трех районах Ростовской области в ночь на 9 марта отражена атака беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.
«Отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. В регионе оперативно сработали средства ПВО. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников. По информации Слюсаря, в селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме. Жильцы этого и нескольких соседних домов отселены.
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