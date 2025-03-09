В Курской области группа украинских солдат сдалась в плен российским военным. Бойцы ВСУ перешли к ВС РФ возле Черкасского Поречного.
«В Курской области в плен сдалась группа украинских солдат», — сказал представитель российских силовых структур ТАСС. Отмечается, что большинство военнослужащих противоборствующей стороны осведомлены о том, что любые попытки покинуть свои позиции или сдаться в плен могут привести к тому, что они будут убиты собственными сослуживцами.
Украинские заградительные отряды создают препятствия для мобилизованных военных, желающих сдаться. «Они, может, и хотели бы бежать с позиций, но за их спинами стоят заградительные отряды и оборудованы минные поля», — отметил источник.
Помимо этого, сообщается, что ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои в курском приграничье. Российские войска наступают сразу на нескольких направлениях.
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