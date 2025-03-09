В Курской области сдалась в плен группа украинских солдат

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За спинами украинских военных стоят заградительные отряды
За спинами украинских военных стоят заградительные отряды Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области группа украинских солдат сдалась в плен российским военным. Бойцы ВСУ перешли к ВС РФ возле Черкасского Поречного.

«В Курской области в плен сдалась группа украинских солдат», — сказал представитель российских силовых структур ТАСС. Отмечается, что большинство военнослужащих противоборствующей стороны осведомлены о том, что любые попытки покинуть свои позиции или сдаться в плен могут привести к тому, что они будут убиты собственными сослуживцами.

Украинские заградительные отряды создают препятствия для мобилизованных военных, желающих сдаться. «Они, может, и хотели бы бежать с позиций, но за их спинами стоят заградительные отряды и оборудованы минные поля», — отметил источник.

Помимо этого, сообщается, что ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои в курском приграничье. Российские войска наступают сразу на нескольких направлениях.

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В Курской области группа украинских солдат сдалась в плен российским военным. Бойцы ВСУ перешли к ВС РФ возле Черкасского Поречного. «В Курской области в плен сдалась группа украинских солдат», — сказал представитель российских силовых структур ТАСС. Отмечается, что большинство военнослужащих противоборствующей стороны осведомлены о том, что любые попытки покинуть свои позиции или сдаться в плен могут привести к тому, что они будут убиты собственными сослуживцами. Украинские заградительные отряды создают препятствия для мобилизованных военных, желающих сдаться. «Они, может, и хотели бы бежать с позиций, но за их спинами стоят заградительные отряды и оборудованы минные поля», — отметил источник. Помимо этого, сообщается, что ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои в курском приграничье. Российские войска наступают сразу на нескольких направлениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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