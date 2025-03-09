«Помощи не будет»: NBC раскрыл план Трампа по Украине

NBC: Трамп не будет возобновлять помощь Украине после договора об ископаемых
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп ожидает, что Зеленский будем готов пойти на компромиссы в ходе мирных переговоров
Трамп ожидает, что Зеленский будем готов пойти на компромиссы в ходе мирных переговоров Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась скандалом

Президент США Дональд Трамп не будет возобновлять военную поддержку Украине после заключения договора о добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает NBC News.

«Трамп в частном порядке дал понять помощникам, что подписанного соглашения о поставках полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведданными», — пишет NBC News со ссылкой на представителя администрации президента США. Там добавили, что Трамп выразил желание заключить соглашение, которое обеспечит Соединенным Штатам доступ к минеральным ресурсам Украины.

Кроме того, американский лидер ожидает изменения в подходе украинского президента Владимира Зеленского к процессу мирных переговоров. Трамп рассчитывает на готовность главы Украины идти на компромиссы, включая возможность передачи территорий России. Также он предлагает, чтобы Зеленский предпринял шаги к проведению выборов на Украине и, возможно, к отказу от поста главы государства, утверждают американские чиновники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп не будет возобновлять военную поддержку Украине после заключения договора о добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает NBC News. «Трамп в частном порядке дал понять помощникам, что подписанного соглашения о поставках полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведданными», — пишет NBC News со ссылкой на представителя администрации президента США. Там добавили, что Трамп выразил желание заключить соглашение, которое обеспечит Соединенным Штатам доступ к минеральным ресурсам Украины. Кроме того, американский лидер ожидает изменения в подходе украинского президента Владимира Зеленского к процессу мирных переговоров. Трамп рассчитывает на готовность главы Украины идти на компромиссы, включая возможность передачи территорий России. Также он предлагает, чтобы Зеленский предпринял шаги к проведению выборов на Украине и, возможно, к отказу от поста главы государства, утверждают американские чиновники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...