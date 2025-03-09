«Помощи не будет»: NBC раскрыл план Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп не будет возобновлять военную поддержку Украине после заключения договора о добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает NBC News.
«Трамп в частном порядке дал понять помощникам, что подписанного соглашения о поставках полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведданными», — пишет NBC News со ссылкой на представителя администрации президента США. Там добавили, что Трамп выразил желание заключить соглашение, которое обеспечит Соединенным Штатам доступ к минеральным ресурсам Украины.
Кроме того, американский лидер ожидает изменения в подходе украинского президента Владимира Зеленского к процессу мирных переговоров. Трамп рассчитывает на готовность главы Украины идти на компромиссы, включая возможность передачи территорий России. Также он предлагает, чтобы Зеленский предпринял шаги к проведению выборов на Украине и, возможно, к отказу от поста главы государства, утверждают американские чиновники.
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