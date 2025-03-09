Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Дзюба забил 234 гола за свою карьеру
Играющий на позиции нападающего в футбольном клубе «Акрон» Артем Дзюба установил рекорд, став самым результативным бомбардиром в истории российского футбола. Об этом сообщает Sport24.
«Дзюба поразил ворота „Крыльев Советов“ в выездном матче 20-го тура чемпионата России и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола», — пишет издание. Там уточнили, что на девятой минуте матча Дзюба забил гол в ворота соперников. Этот гол стал для нападающего 234-м в его карьере.
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