Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

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Дзюба забил 234 гола за свою карьеру
Дзюба забил 234 гола за свою карьеру Фото:

Играющий на позиции нападающего в футбольном клубе «Акрон» Артем Дзюба установил рекорд, став самым результативным бомбардиром в истории российского футбола. Об этом сообщает Sport24. 

«Дзюба поразил ворота „Крыльев Советов“ в выездном матче 20-го тура чемпионата России и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола», — пишет издание. Там уточнили, что на девятой минуте матча Дзюба забил гол в ворота соперников. Этот гол стал для нападающего 234-м в его карьере.

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Играющий на позиции нападающего в футбольном клубе «Акрон» Артем Дзюба установил рекорд, став самым результативным бомбардиром в истории российского футбола. Об этом сообщает Sport24.  «Дзюба поразил ворота „Крыльев Советов“ в выездном матче 20-го тура чемпионата России и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола», — пишет издание. Там уточнили, что на девятой минуте матча Дзюба забил гол в ворота соперников. Этот гол стал для нападающего 234-м в его карьере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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