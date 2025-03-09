Дачников предупредили о новом налоге: кто и сколько обязан платить за участки

С 1 марта 2025 года в России стало обязательным взимание налога на определенные капитальные постройки, находящиеся на территории дачных участков, напомнили представители Роскачества. Основным обязательным платежом также является земельный налог, который необходимо оплачивать до 1 декабря каждого года. О том, какие налоги должны платить дачники и в каком размере — в материале URA.RU.
Земельный налог
Земельный налог обязаны платить собственники участков, лица с правом бессрочного пользования землей и наследники. Арендаторы и те, кто получил землю в безвозмездное пользование от местных властей, освобождаются от уплаты. Размер налога зависит от кадастровой стоимости участка, процентной ставки (от 0,3% до 1,5%) и наличия льгот. Для садовых участков ставка составляет 0,3%, но если земля используется не по назначению, ставка может быть повышена до 1,5%.
Имущественный налог
С 1 марта 2025 года в России вводится обязательный налог на отдельные капитальные строения, расположенные на дачных участках. Он взимается за капитальные постройки, зарегистрированные в ЕГРН, такие, как дома, бани и гаражи. Ставка для жилых домов и садовых построек составляет 0,1% от кадастровой стоимости, но регионы могут корректировать ее в пределах 0,3%. Легкие строения без фундамента, например, теплицы или навесы, налогом не облагаются.
Все капитальные строения должны быть зарегистрированы в Росреестре. Если объект не учтен, ФНС может самостоятельно оценить его стоимость и начислить налог, а также штраф. Регистрацию можно провести по упрощенной схеме.
Налог с продажи дачного участка
При продаже дачного участка с домом или без него владелец обязан уплатить налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. Налог рассчитывается от суммы дохода, полученного от продажи. Однако, если участок находился в собственности более 5 лет, налог платить не нужно.
Налог на подаренный участок
Если участок получен в дар, то нужно уплатить НДФЛ в размере 13% от его кадастровой стоимости. Исключение составляют случаи, когда дарение происходит между близкими родственниками (родители, дети, супруги, братья, сестры и др.). В таких ситуациях налог не взимается.
Налог на скважину
Дачники не обязаны платить налог за использование скважины, если вода добывается для личных нужд (питье, полив) и объем не превышает 100 кубометров метров в сутки. Также скважина должна быть расположена на первом водоносном горизонте, не используемом для централизованного водоснабжения. Если вода используется для коммерческой деятельности, требуется лицензия, и налог на добычу подземных вод становится обязательным.
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