В Роскачестве напомнили дачникам о необходимости уплаты нового налога

С 1 марта 2025 года в России вводится обязательный налог на отдельные капитальные строения, которые расположены на территории дачных участков. Об этом сообщают сотрудники Роскачества.
«С 1 марта налогом облагаются здания на участке, которые имеют капитальный фундамент. <...> Капитальным фундаментом считается основание строения, которое нельзя разобрать, не нанеся тем самым строению существенный урон», — передает «Лента.ру» сообщение Роскачества. Там уточнили, что к таким объектам относятся дома, бани, гаражи. Легкие строения, такие как навесы, теплицы, бытовки и уличные туалеты, налогом не облагаются.
Специалисты отмечают, что регистрация всех капитальных сооружений должна быть осуществлена в Росреестре. Федеральная налоговая служба имеет право самостоятельно определить стоимость неучтенного объекта и наложить соответствующий налог, а также штраф за несоблюдение законодательства. Тем не менее зарегистрировать недвижимость можно, используя упрощенную процедуру.
Налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости объекта, при этом ставка может колебаться от 0,1% до 0,3% в зависимости от региона проживания. Законодательство позволяет освободить от налогообложения одно хозяйственное строение с площадью до 50 квадратных метров, если оно используется для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Кроме того, в зависимости от установленных региональных правил, определенные категории граждан могут быть полностью освобождены от уплаты налога.
С 1 марта 2025 года в России начнут действовать обновленные нормативы по использованию земельных участков. По новым правилам, все владельцы, в том числе садоводы и огородники, обязаны поддерживать порядок на своих территориях. Несоблюдение данных требований может привести к наложению штрафов на владельцев, а также к риску лишения прав на владение земельными участками, передает RT.
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