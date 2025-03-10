Что делать при поступлении на карту денег от неизвестного

МВД: поступление денег от неизвестного отправителя может быть мошенничеством
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Поступление денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть частью мошеннической схемы, заявил в МВД
Поступление денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть частью мошеннической схемы, заявил в МВД Фото:

Поступление средств на банковскую карту от неизвестного отправителя могут быть как ошибкой, так и началом мошеннической схемы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Рекомендуется предпринять следующие шаги. Проверьте ваш счет: убедитесь, что деньги действительно зачислены на ваш счет, проверив баланс через мобильное приложение или интернет-банк <...> Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема», — заявили в УБК МВД РФ. Информацию об этом сообщил ТАСС.

После проверки баланса, согласно совету МВД, стоит обратиться в банк и заявить о поступлении средств. Банк зарегистрирует обращение и проведет проверку. Ведомство порекомендовало не расходовать полученные средства до выяснения обстоятельств. Траты могут быть расценены как необоснованное обогащение, что влечет за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки.

В ведомстве уточнили, что стоит сохранять все переписки и документы, связанные с поступлением средств. Они могут быть полезны в случае разбирательств. «Следуя этим рекомендациям, вы обезопасите себя от возможных мошеннических действий и правовых проблем», — заключили в МВД.

Количество киберпреступлений в России, в ходе которых используются информационно-коммуникационные технологии, продолжает увеличиваться. Ранее МВД разработало по поручению президента России Владимира Путина новую концепцию борьбы с киберпреступностью.

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Поступление средств на банковскую карту от неизвестного отправителя могут быть как ошибкой, так и началом мошеннической схемы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. «Рекомендуется предпринять следующие шаги. Проверьте ваш счет: убедитесь, что деньги действительно зачислены на ваш счет, проверив баланс через мобильное приложение или интернет-банк <...> Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема», — заявили в УБК МВД РФ. Информацию об этом сообщил ТАСС. После проверки баланса, согласно совету МВД, стоит обратиться в банк и заявить о поступлении средств. Банк зарегистрирует обращение и проведет проверку. Ведомство порекомендовало не расходовать полученные средства до выяснения обстоятельств. Траты могут быть расценены как необоснованное обогащение, что влечет за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки. В ведомстве уточнили, что стоит сохранять все переписки и документы, связанные с поступлением средств. Они могут быть полезны в случае разбирательств. «Следуя этим рекомендациям, вы обезопасите себя от возможных мошеннических действий и правовых проблем», — заключили в МВД. Количество киберпреступлений в России, в ходе которых используются информационно-коммуникационные технологии, продолжает увеличиваться. Ранее МВД разработало по поручению президента России Владимира Путина новую концепцию борьбы с киберпреступностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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