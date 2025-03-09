Глава МВД рассказал о новой схеме противодействия кибермошенникам

Киберпреступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, продолжают расти. В России разработана новая концепция противодействия киберпреступлениям, заявил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.
«Речь идет о киберпреступлениях <...> Мы знаем и понимаем, что нужно работать комплексно. Именно вот в этом направлении по поручению президента МВД разработало концепцию», — сообщил Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое тот разместил в своем telegram-канале. По мнению министра, создание цифровой платформы для обмена информацией станет важным шагом в борьбе с кибермошенничеством и поможет улучшить безопасность граждан в цифровом пространстве.
Как сообщил Колокольцев, в России количество киберпреступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, продолжают расти, увеличившись на 13%. Эти преступления составляют 40% от общего числа преступлений.
Основная цель новой концепции, разработанной МВД, — создание государственной системы, которая позволит оперативно обмениваться информацией между правоохранительными органами, Центральным банком, кредитными учреждениями и операторами связи. Это позволит вырабатывать общие подходы и в реальном времени пресекать мошеннические операции, защищая граждан от киберобмана.
Ранее Президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД обозначил ключевые задачи ведомства на ближайшее время. Среди них оказалось и скорейшее принятие новой миграционной политики, борьба с киберпреступностью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.