Глава МВД рассказал о новой схеме противодействия кибермошенникам

Колокольцев: МВД создает цифровую платформу для борьбы с киберпреступлениями
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Колокольцева, 40% преступлений в России — 40% от общего числа преступлений
По словам Колокольцева, 40% преступлений в России — 40% от общего числа преступлений Фото:

Киберпреступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, продолжают расти. В России разработана новая концепция противодействия киберпреступлениям, заявил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.

«Речь идет о киберпреступлениях <...> Мы знаем и понимаем, что нужно работать комплексно. Именно вот в этом направлении по поручению президента МВД разработало концепцию», — сообщил Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое тот разместил в своем telegram-канале. По мнению министра, создание цифровой платформы для обмена информацией станет важным шагом в борьбе с кибермошенничеством и поможет улучшить безопасность граждан в цифровом пространстве.

Как сообщил Колокольцев, в России количество киберпреступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, продолжают расти, увеличившись на 13%. Эти преступления составляют 40% от общего числа преступлений.

Основная цель новой концепции, разработанной МВД, — создание государственной системы, которая позволит оперативно обмениваться информацией между правоохранительными органами, Центральным банком, кредитными учреждениями и операторами связи. Это позволит вырабатывать общие подходы и в реальном времени пресекать мошеннические операции, защищая граждан от киберобмана.

Ранее Президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД обозначил ключевые задачи ведомства на ближайшее время. Среди них оказалось и скорейшее принятие новой миграционной политики, борьба с киберпреступностью.

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Киберпреступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, продолжают расти. В России разработана новая концепция противодействия киберпреступлениям, заявил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев. «Речь идет о киберпреступлениях <...> Мы знаем и понимаем, что нужно работать комплексно. Именно вот в этом направлении по поручению президента МВД разработало концепцию», — сообщил Колокольцев в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое тот разместил в своем telegram-канале. По мнению министра, создание цифровой платформы для обмена информацией станет важным шагом в борьбе с кибермошенничеством и поможет улучшить безопасность граждан в цифровом пространстве. Как сообщил Колокольцев, в России количество киберпреступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, продолжают расти, увеличившись на 13%. Эти преступления составляют 40% от общего числа преступлений. Основная цель новой концепции, разработанной МВД, — создание государственной системы, которая позволит оперативно обмениваться информацией между правоохранительными органами, Центральным банком, кредитными учреждениями и операторами связи. Это позволит вырабатывать общие подходы и в реальном времени пресекать мошеннические операции, защищая граждан от киберобмана. Ранее Президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД обозначил ключевые задачи ведомства на ближайшее время. Среди них оказалось и скорейшее принятие новой миграционной политики, борьба с киберпреступностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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