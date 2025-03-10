Суд отправил Митрошину под арест

10 марта 2025 в 15:33 Размер текста - 17 +

Митрошина отправлена под арест Фото: instagram / alexandramitroshina (соцсеть запрещена в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новость из сюжета Блогера Сашу Митрошину задержали в Сочи Чертановский суд Москвы принял решение отправить блогера Александру Митрошину под домашний арест по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом стало известно на судебном заседании. «Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Митрошину по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере», — отмечается в ходе судебного заседания. Сообщение передает ТАСС. Ранее следствие подтолкнуло суд к этому решению, утверждая, что Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление средств на счета трех индивидуальных предпринимателей. Во время слушания адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы обвиняемой, снова озвучил просьбу защиты ограничиться домашним арестом, однако суд принял иное решение, передает «Ридус». Митрошина была задержана на Кубани и впоследствии доставлена в Москву, где ей предъявили обвинение. Подсудимая признала свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чертановский суд Москвы принял решение отправить блогера Александру Митрошину под домашний арест по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом стало известно на судебном заседании. «Суд в Москве отправил под домашний арест блогера Митрошину по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере», — отмечается в ходе судебного заседания. Сообщение передает ТАСС. Ранее следствие подтолкнуло суд к этому решению, утверждая, что Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, организовав поступление средств на счета трех индивидуальных предпринимателей. Во время слушания адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы обвиняемой, снова озвучил просьбу защиты ограничиться домашним арестом, однако суд принял иное решение, передает «Ридус». Митрошина была задержана на Кубани и впоследствии доставлена в Москву, где ей предъявили обвинение. Подсудимая признала свою вину.