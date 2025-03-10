Bloomberg: команда Трампа готовит план ослабления антироссийских санкций

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США обсуждают снятие санкций с России, передает Bloomberg, ссылаясь на источники
США обсуждают снятие санкций с России, передает Bloomberg, ссылаясь на источники Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Советники президента США Дональда Трампа работают над планом по смягчению санкций против России, введенных в связи с началом спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, советники Трампа уже разрабатывают план смягчения санкций, введенных против России из-за украинского конфликта», — отмечают журналисты. Также планируется снять ограничения цен на нефть. 

В контексте урегулирования конфликта на Украине, Трамп также подчеркнул важность сотрудничества с Киевом и Москвой. «Мы хотим сделать все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась к тому, чтобы что-то сделать [в контексте урегулирования конфликта]», — сказал он журналистам.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в возобновлении экономических отношений между США и Украиной, особенно в области природных ресурсов. По его словам, после ряда переговоров есть надежда на подписание соглашения о природных ресурсах, которое было временно отложено. «Я думаю, это произойдет», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Инициатива советников президента США Дональда Трампа по смягчению санкций против России возникла на фоне усилий администрации по восстановлению дипломатических и экономических связей между странами и стремления положить конец конфликту на Украине. Ранее сообщалось, что Государственный департамент и Министерство финансов США получили указания подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены, что вызвало опасения среди европейских дипломатов.

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Советники президента США Дональда Трампа работают над планом по смягчению санкций против России, введенных в связи с началом спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg. «По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, советники Трампа уже разрабатывают план смягчения санкций, введенных против России из-за украинского конфликта», — отмечают журналисты. Также планируется снять ограничения цен на нефть.  В контексте урегулирования конфликта на Украине, Трамп также подчеркнул важность сотрудничества с Киевом и Москвой. «Мы хотим сделать все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась к тому, чтобы что-то сделать [в контексте урегулирования конфликта]», — сказал он журналистам. Кроме того, Трамп выразил уверенность в возобновлении экономических отношений между США и Украиной, особенно в области природных ресурсов. По его словам, после ряда переговоров есть надежда на подписание соглашения о природных ресурсах, которое было временно отложено. «Я думаю, это произойдет», — заявил Трамп в интервью Fox News. Инициатива советников президента США Дональда Трампа по смягчению санкций против России возникла на фоне усилий администрации по восстановлению дипломатических и экономических связей между странами и стремления положить конец конфликту на Украине. Ранее сообщалось, что Государственный департамент и Министерство финансов США получили указания подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены, что вызвало опасения среди европейских дипломатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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