Bloomberg: команда Трампа готовит план ослабления антироссийских санкций

Советники президента США Дональда Трампа работают над планом по смягчению санкций против России, введенных в связи с началом спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
«По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, советники Трампа уже разрабатывают план смягчения санкций, введенных против России из-за украинского конфликта», — отмечают журналисты. Также планируется снять ограничения цен на нефть.
В контексте урегулирования конфликта на Украине, Трамп также подчеркнул важность сотрудничества с Киевом и Москвой. «Мы хотим сделать все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась к тому, чтобы что-то сделать [в контексте урегулирования конфликта]», — сказал он журналистам.
Кроме того, Трамп выразил уверенность в возобновлении экономических отношений между США и Украиной, особенно в области природных ресурсов. По его словам, после ряда переговоров есть надежда на подписание соглашения о природных ресурсах, которое было временно отложено. «Я думаю, это произойдет», — заявил Трамп в интервью Fox News.
Инициатива советников президента США Дональда Трампа по смягчению санкций против России возникла на фоне усилий администрации по восстановлению дипломатических и экономических связей между странами и стремления положить конец конфликту на Украине. Ранее сообщалось, что Государственный департамент и Министерство финансов США получили указания подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены, что вызвало опасения среди европейских дипломатов.
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