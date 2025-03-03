Reuters: Трамп дал задание снять санкции с России

Соединенные Штаты рассматривают возможность смягчения санкций в отношении России в рамках усилий президента Дональда Трампа по восстановлению дипломатических и экономических связей между двумя странами и стремлению положить конфликту на Украине. Об этом сообщили источники агентству Reuters.
«Администрация президента обратилась в Государственный департамент и Министерство финансов с просьбой подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены. Эти меры будут обсуждаться с российскими представителями в ходе предстоящих переговоров. Целью является улучшение общих отношений между Вашингтоном и Москвой», — сообщает Reuters.
Ведомства, занимающиеся санкциями, готовят предложения по отмене ограничений против конкретных юридических и физических лиц, включая некоторых российских бизнесменов. Однако, пока неясно, какие конкретные шаги Вашингтон намерен предпринять в обмен на смягчение санкций.
Инициатива администрации Трампа по смягчению санкций против России следует за заявлениями главы Минфина США Скотта Бессента о возможности отмены антироссийских санкций в зависимости от развития ситуации на Украине. Это решение вызвало опасения среди европейских дипломатов, которые ранее предполагали, что Вашингтон может даже усилить экономические ограничения против РФ, несмотря на официальные планы по улучшению двусторонних экономических связей.
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