В эфире радиостанции Судного дня прозвучал загадочный сигнал

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня», в понедельник, 10 марта, передала в эфир два новых загадочных сообщения. По информации telegram-канала «УВБ-76 логи», в разное время дня были переданы слова «водоклев» и «аккордеон».
Первое сообщение было передано в 10:58 по московскому времени и содержало слово «водоклев». Второе сообщение, переданное в 15:50, было словом «аккордеон». Эти таинственные передачи продолжают интриговать слушателей и специалистов, пытающихся расшифровать возможные значения этих кодовых слов.
Это не первый случай необычных трансляций со стороны УВБ-76. Так, 17 декабря станция транслировала в эфире песню Shamanа «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР. Эти события делают радиостанцию объектом постоянного интереса среди радиолюбителей и исследователей.
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