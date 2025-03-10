В Сургуте отменили занятия первой смены у учеников младших классов

Занятия отменили у учеников с 1 по 4 класс в Сургуте
новость из сюжетаАктировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО
В Сургуте (ХМАО) из-за морозов объявили об отмене занятий у школьников первой смены. Дома останутся ученики с 1 по 4 класс, сообщили на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -29.1 градуса», — гласит информация на сайте.
При этом скорость ветра составляет один метр в секунду. По сообщениям синоптиков, к обеду потеплеет до +16 градусов.
При какой температуре отменяют занятия в ХМАО
1-4-й классы:
- -29 градусов, без ветра;
- -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-9-й классы:
- -32 градусов, без ветра;
- -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
1-11-й классы:
- -36 градусов, без ветра;
- -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
- -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
- -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!