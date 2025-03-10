10 марта 2025

В Сургуте отменили занятия первой смены у учеников младших классов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Занятия отменили у учеников с 1 по 4 класс в Сургуте
Занятия отменили у учеников с 1 по 4 класс в Сургуте Фото:
новость из сюжета
Актировки для школьников в Сургуте, Нижневартовске и других городах ХМАО

В Сургуте (ХМАО) из-за морозов объявили об отмене занятий у школьников первой смены. Дома останутся ученики с 1 по 4 класс, сообщили на портале «Госуслуг». 

«Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -29.1 градуса», — гласит информация на сайте. 

При этом скорость ветра составляет один метр в секунду. По сообщениям синоптиков, к обеду потеплеет до +16 градусов. 

При какой температуре отменяют занятия в ХМАО

1-4-й классы:

  • -29 градусов, без ветра;
  • -27 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -25 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -24 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-9-й классы:

  • -32 градусов, без ветра;
  • -30 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -28 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -27 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

1-11-й классы:

  • -36 градусов, без ветра;
  • -34 градусов, скорость ветра до 5 м/с;
  • -32 градусов, скорость ветра от 5 до 10 м/с;
  • -31 градуса, скорость ветра более 10 м/с.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) из-за морозов объявили об отмене занятий у школьников первой смены. Дома останутся ученики с 1 по 4 класс, сообщили на портале «Госуслуг».  «Занятия первой смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления температура составляет -29.1 градуса», — гласит информация на сайте.  При этом скорость ветра составляет один метр в секунду. По сообщениям синоптиков, к обеду потеплеет до +16 градусов.  При какой температуре отменяют занятия в ХМАО 1-4-й классы: 1-9-й классы: 1-11-й классы:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...