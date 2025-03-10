10 марта 2025

В школах ЯНАО отменили занятия учеников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Занятия отменили в школах Надыма и Нового Уренгоя
Занятия отменили в школах Надыма и Нового Уренгоя Фото:

В двух городах ЯНАО из-за сильных морозов объявили об отмене занятий в школах. Так на занятия не пойдут ученики Нового Уренгоя, сообщили в городской администрации. 

«Сейчас в Новом Уренгое -36°С, ветер юго-западный 2 м/с. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 5 класс», — рассказали в telegram-канале мэрии. 

Также занятия отменили в Надыме. Там из-за похолодания до -37 градусов дома остались ученики с 1 по 6 класс.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал вернутся морозы. На территории округа похолодает вплоть до -40 градусов, а на дороги опустится туман, появится изморозь. 

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В двух городах ЯНАО из-за сильных морозов объявили об отмене занятий в школах. Так на занятия не пойдут ученики Нового Уренгоя, сообщили в городской администрации.  «Сейчас в Новом Уренгое -36°С, ветер юго-западный 2 м/с. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 5 класс», — рассказали в telegram-канале мэрии.  Также занятия отменили в Надыме. Там из-за похолодания до -37 градусов дома остались ученики с 1 по 6 класс. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал вернутся морозы. На территории округа похолодает вплоть до -40 градусов, а на дороги опустится туман, появится изморозь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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