В школах ЯНАО отменили занятия учеников первой смены

В двух городах ЯНАО из-за сильных морозов объявили об отмене занятий в школах. Так на занятия не пойдут ученики Нового Уренгоя, сообщили в городской администрации.
«Сейчас в Новом Уренгое -36°С, ветер юго-западный 2 м/с. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 5 класс», — рассказали в telegram-канале мэрии.
Также занятия отменили в Надыме. Там из-за похолодания до -37 градусов дома остались ученики с 1 по 6 класс.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямал вернутся морозы. На территории округа похолодает вплоть до -40 градусов, а на дороги опустится туман, появится изморозь.
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