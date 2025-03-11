Начались переговоры Украины и США

В саудовском городе Джидда начались переговоры между делегациями Украины и США, посвященные подготовке к возможным мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает украинское Министерство иностранных дел.
«В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегации», — сообщает telegram-канал МИД Украины. На ней представители двух стран планируют обсудить подготовку к возможным мирным переговорам между Киевом и Москвой.
Ранее было объявлено, что 11 марта в Саудовской Аравии состоится первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после напряженного обмена заявлениями между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским, произошедшего в Белом доме. На переговорах стороны намерены обсудить подготовку к потенциальным мирным консультациям между Украиной и Россией.
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