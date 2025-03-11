Начались переговоры Украины и США

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Переговоры Украины и США пройдут 11 марта
Переговоры Украины и США пройдут 11 марта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В саудовском городе Джидда начались переговоры между делегациями Украины и США, посвященные подготовке к возможным мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает украинское Министерство иностранных дел.

«В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегации», — сообщает telegram-канал МИД Украины. На ней представители двух стран планируют обсудить подготовку к возможным мирным переговорам между Киевом и Москвой.

Ранее было объявлено, что 11 марта в Саудовской Аравии состоится первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после напряженного обмена заявлениями между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским, произошедшего в Белом доме. На переговорах стороны намерены обсудить подготовку к потенциальным мирным консультациям между Украиной и Россией.

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В саудовском городе Джидда начались переговоры между делегациями Украины и США, посвященные подготовке к возможным мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает украинское Министерство иностранных дел. «В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегации», — сообщает telegram-канал МИД Украины. На ней представители двух стран планируют обсудить подготовку к возможным мирным переговорам между Киевом и Москвой. Ранее было объявлено, что 11 марта в Саудовской Аравии состоится первая официальная встреча представителей Киева и Вашингтона после напряженного обмена заявлениями между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским, произошедшего в Белом доме. На переговорах стороны намерены обсудить подготовку к потенциальным мирным консультациям между Украиной и Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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