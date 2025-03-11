Россия изъяла партии белорусской говядины из-за опасных бактерий

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В белорусском мясе нашли кишечную палочку
В белорусском мясе нашли кишечную палочку Фото:

В России обнаружены опасные бактерии в говядине, ввозимой из Беларуси. В результате проверок было выявлено, что продукция крупного белорусского производителя «Глубокский мясокомбинат» содержит бактерии группы кишечной палочки. Также в мясе с предприятия «Донаприс» обнаружена листерия.

«Специалисты нашли в полуфабрикате из говядины бактерии группы кишечной палочки. А в пробах мяса с предприятия „Донаприс“ выявили листерии. Продукцию изъяли, а за производителями из Республики Беларусь ввели усиленный лабораторный контроль», — сообщает telegram-канал SHOT.

Листерия является возбудителем листериоза — инфекционного заболевания, атакующего центральную нервную систему. Заражение чаще всего происходит через употребление в пищу недостаточно термически обработанных мясных продуктов и непастеризованных молочных изделий.

URA.RU направило запрос в министерство сельского хозяйства РФ и предприятие «Глубокский мясокомбинат». На момент опубликования новости ответа не поступило.

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В России обнаружены опасные бактерии в говядине, ввозимой из Беларуси. В результате проверок было выявлено, что продукция крупного белорусского производителя «Глубокский мясокомбинат» содержит бактерии группы кишечной палочки. Также в мясе с предприятия «Донаприс» обнаружена листерия. «Специалисты нашли в полуфабрикате из говядины бактерии группы кишечной палочки. А в пробах мяса с предприятия „Донаприс“ выявили листерии. Продукцию изъяли, а за производителями из Республики Беларусь ввели усиленный лабораторный контроль», — сообщает telegram-канал SHOT. Листерия является возбудителем листериоза — инфекционного заболевания, атакующего центральную нервную систему. Заражение чаще всего происходит через употребление в пищу недостаточно термически обработанных мясных продуктов и непастеризованных молочных изделий. URA.RU направило запрос в министерство сельского хозяйства РФ и предприятие «Глубокский мясокомбинат». На момент опубликования новости ответа не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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