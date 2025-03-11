Курганские власти хотят увеличить выплаты дружинникам и сделать их ежемесячными

Депутатам курганской облдумы предложили рассмотреть изменения в законопроекте об общественной охране порядка. Представители департамента общественной безопасности считают, что нужно поднять стимуляцию граждан, чаще совершая выплаты за помощь сотрудникам правопорядка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании комитета по законодательству и государственному строительству.
В настоящее время выплаты за участие в народной дружине производятся раз в три месяца. «Нужно сделать выплаты чаще. Люди не хотят ждать такой срок», — сообщил замдиректора областного департамента общественной безопасности Андрей Ивахненко. Также он упомянул, что готовится постановление правительства об увеличении выплат дружинникам за патрулирование.
В настоящее время в Курганской области действуют 226 народных дружин. Количество дружинников — 121 человек. Сейчас дружинникам платят 300 рублей за выход на патрулирование, планируют поднять до 500 рублей. От 1000 до 3000 рублей — за помощь в пресечении правонарушения или преступления. Изменения в законе помогут сохранить количественный состав дружинников. Ивахненко сообщил, что в прошлом году часть дружинников отказалась от статуса из-за редких выплат.
Изменения в законопроекте о народных дружинах в Курганской области направлены на улучшение мотивации дружинников, которые столкнулись с недостаточной регулярностью и размером выплат в прошлом году. Это решение важно в контексте общего экономического контекста региона, где средние зарплаты ведущих отраслей значительно выше, что потенциально снижает интерес к участию в дружинах без адекватного вознаграждения.
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