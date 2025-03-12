Все зависит от Москвы: госсекретарь США раскрыл подробности переговоров с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США обсудят с ЕС санкции против России в рамках соглашения о прекращении огня на Украине. Он добавил, что представители США намерены связаться с Россией для получения ее позиции по этому вопросу.
Он добавил, что Вашингтон сейчас ждет ответа от Москвы по временному прекращению огня на Украине. Главные заявления Рубио 12 марта — в материале URA.RU.
Украина готова прекратить огонь
Марко Рубио сообщил, что Киев выразил готовность на прекращение огня. Сейчас Вашингтон ждет положительного ответа от Москвы. Он отметил, что в Саудовской Аравии Украина представила конкретные шаги для решения конфликта, и это предложение будет передано России.
Ужесточение санкций против РФ
Госсекретарь США также заявил, что ужесточать санкции против России за отказ от прекращения огня будет неконструктивно. Он отметил, что стороны сейчас стремятся к дипломатическому разрешению конфликта. Рубио также подчеркнул, что в Вашингтоне не было предпринято шагов для снятия антироссийских санкций, и все они по-прежнему действуют.
США и Украина обсудили территориальные уступки
Кроме того, Рубио заявил, что на переговорах с Украиной США обсуждали территориальные уступки. Однако, по его словам, большая часть беседы была сосредоточена на процессе переговоров, а не на конкретных условиях, передает RT.
В США были рады переговорам с Украиной
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон рад, что Киев согласился на переговоры, добавив, что теперь решение остается только за Россией. Он отметил, что если Москва согласится, то они сделают все возможное для продвижения в урегулировании конфликта.
Рубио о гарантиях безопасности Украины
Марко Рубио заявил, что Украина по-прежнему просит гарантии безопасности в случае прекращения огня. Однако, по его словам, этот вопрос необходимо обсуждать с европейскими странами.
Он отметил, что соглашение о совместной добыче украинских полезных ископаемых не заменит такие гарантии, хотя и обеспечит интерес США в безопасности Украины. Рубио подчеркнул, что Украина нуждается больше не в самих гарантиях безопасности, а именно долгосрочных мерах сдерживания против возможного столкновения в будущем.
Кто будет обеспечивать мониторинг после прекращения огня
Марко Рубио заявил, что Москве и Киеву необходимо будет определить, кому доверить мониторинг на местах в случае согласования прекращения огня. Он отметил, что это не составит труда и может осуществляться с помощью спутников.
Что будет, если Россия откажется от перемирия
Рубио заявил, что отказ России от предложенного 30-дневного перемирия на Украине будет говорит о многом. Он отметил, что Вашингтон рад, что Киев согласился на переговоры, и теперь все зависит от ответа Москвы.
На данный момент в Кремле тщательно изучают прошедшие переговоры США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что окончательное решение Москвы еще не сформировано. В этом вопросе он попросил не забегать вперед.
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