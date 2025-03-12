Зеленский отказался признавать утрату территорий

Украина в результате возможных переговоров по разрешению конфликта с Российской Федерацией не собирается признавать потерю территорий. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
«Признавать территориальные потери мы не будем», — заявил украинский лидер на пресс-конференции, отвечая на вопрос о наличии «красных линий» на переговорах по урегулированию конфликта. Кроме того, он напомнил, что стремление Украины стать частью НАТО является «частью конституционных обязательств страны». Его слова приводит издание «Общественное».
Глава Украины подчеркнул, что страна не пойдет на нарушение своей Конституции и не допустит ограничения суверенитета. В то же время Зеленский не уточнил детали того, какие именно аспекты он имеет в виду. При этом российская сторона не раз говорила, что активное желание Киева вступить в альянс стало причиной начала СВО.
Ранее стало известно, что на переговорах между Соединенными Штатами и Украиной рассматривался вопрос о территориальных уступках. Глава государственного департамента США Марко Рубио уточнил, что основное внимание в ходе обсуждений было уделено процессуальным аспектам переговоров, а не конкретным условиям, передает RT.
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