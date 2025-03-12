В Челябинске утром 13 марта прошел первый весенний дождь. Осадки выпали при одном градусе тепла, однако на некоторых участках дороги наблюдается гололедица, передает корреспондент URA.RU.
«В Челябинске прошел первый с начала весны дождь. Сейчас столбики термометров показывают один градус тепла. Участки дорог и тротуаров, которые не чистили от снега, похожи на каток. Но в центре города почти нет гололедицы», — передает корреспондент URA.RU.
Синоптики обещали дожди не только в областном центре, но и в других районах региона. К 22 марта челябинцев ждет потепление до плюс 16 градусов.
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