12 марта 2025

В Челябинске прошел первый весенний дождь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый весенний дождь в Челябинске прошел до того, как растаяла основная часть снега
Первый весенний дождь в Челябинске прошел до того, как растаяла основная часть снега Фото:

В Челябинске утром 13 марта прошел первый весенний дождь. Осадки выпали при одном градусе тепла, однако на некоторых участках дороги наблюдается гололедица, передает корреспондент URA.RU.

«В Челябинске прошел первый с начала весны дождь. Сейчас столбики термометров показывают один градус тепла. Участки дорог и тротуаров, которые не чистили от снега, похожи на каток. Но в центре города почти нет гололедицы», — передает корреспондент URA.RU.

Синоптики обещали дожди не только в областном центре, но и в других районах региона. К 22 марта челябинцев ждет потепление до плюс 16 градусов.

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В Челябинске утром 13 марта прошел первый весенний дождь. Осадки выпали при одном градусе тепла, однако на некоторых участках дороги наблюдается гололедица, передает корреспондент URA.RU. «В Челябинске прошел первый с начала весны дождь. Сейчас столбики термометров показывают один градус тепла. Участки дорог и тротуаров, которые не чистили от снега, похожи на каток. Но в центре города почти нет гололедицы», — передает корреспондент URA.RU. Синоптики обещали дожди не только в областном центре, но и в других районах региона. К 22 марта челябинцев ждет потепление до плюс 16 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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