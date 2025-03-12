В Тюменской области похоронили разведчика, погибшего на СВО

В Ишимском районе Тюменской области похоронили разведчика Сергея Бокова, который погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
«12 марта Ишимский район простился с Боковым Сергеем Анатольевичем, старшим разведчиком разведывательного взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка гвардейской десантно-штурмовой дивизии, который погиб в ходе специальной военной операции 21 февраля 2025 года. Наш земляк не колебался перед лицом опасности, он с честью защищал нашу Родину и наши ценности», — сообщили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Уватском районе простились с Алексеем Мухиным, который погиб на спецоперации. В июле 2023 года тюменец заключил контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Там он служил в должности стрелка.
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