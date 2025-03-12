12 марта 2025

В Тюменской области похоронили разведчика, погибшего на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб 21 февраля
Мужчина погиб 21 февраля Фото:

В Ишимском районе Тюменской области похоронили разведчика Сергея Бокова, который погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«12 марта Ишимский район простился с Боковым Сергеем Анатольевичем, старшим разведчиком разведывательного взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка гвардейской десантно-штурмовой дивизии, который погиб в ходе специальной военной операции 21 февраля 2025 года. Наш земляк не колебался перед лицом опасности, он с честью защищал нашу Родину и наши ценности», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Уватском районе простились с Алексеем Мухиным, который погиб на спецоперации. В июле 2023 года тюменец заключил контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Там он служил в должности стрелка.

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В Ишимском районе Тюменской области похоронили разведчика Сергея Бокова, который погиб в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. «12 марта Ишимский район простился с Боковым Сергеем Анатольевичем, старшим разведчиком разведывательного взвода разведывательной роты десантно-штурмового полка гвардейской десантно-штурмовой дивизии, который погиб в ходе специальной военной операции 21 февраля 2025 года. Наш земляк не колебался перед лицом опасности, он с честью защищал нашу Родину и наши ценности», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU писало, что в Уватском районе простились с Алексеем Мухиным, который погиб на спецоперации. В июле 2023 года тюменец заключил контракт и отправился в зону проведения спецоперации. Там он служил в должности стрелка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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