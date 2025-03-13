Минобороны РФ: Суджа освобождена

Суджу в Курской области освободили, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаВС России выдавливают ВСУ из Курской области
Российские военные полностью освободили Суджу Курской области от ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также сообщается об освобождении Меловой и Подола.
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