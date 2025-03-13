Сотрудники МЧС вывезли из Суджанского района 199 человек

Сотрудники МЧС России вывезли из Суджанского района Курской области 199 человек. Спасатели сопровождают граждан в пункты временного размещения, помогают в оформлении документов и поиске родных, сообщили в МЧС России.
«Сотрудники МЧС помогают эвакуированным жителям. Психологи министерства оказывают курянам психологическую помощь», — сказано в сообщении опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Специалисты работают в ПВР, где проводят групповые и индивидуальные занятия, в том числе для эмоционально-психологической разгрузки.
ВС РФ освободили Суджу, Подол и населенный пункт Меловой в Курской области. Российские военные продолжают активные боевые действия.
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