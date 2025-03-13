Путин: Украина может использовать перемирие для получения оружия

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Украина попытается воспользоваться ситуацией, заявил Путин
Украина попытается воспользоваться ситуацией, заявил Путин Фото:

Украина может использовать 30-дневное перемирие для получения нового оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским главой Александром Лукашенко. Он также заявил, что это время может быть использовано Киевом для принудительной мобилизации.

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Украина может использовать 30-дневное перемирие для получения нового оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским главой Александром Лукашенко. Он также заявил, что это время может быть использовано Киевом для принудительной мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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