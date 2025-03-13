Путин: Украина может использовать перемирие для получения оружия

Украина попытается воспользоваться ситуацией, заявил Путин
Украина может использовать 30-дневное перемирие для получения нового оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским главой Александром Лукашенко. Он также заявил, что это время может быть использовано Киевом для принудительной мобилизации.
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