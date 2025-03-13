Путин: идея перемирия правильная, РФ ее поддерживает

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Путин поддержал перемирие с Украиной
Путин поддержал перемирие с Украиной Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что идея о перемирии с Украиной правильная. «Россия ее поддерживает», — сказал президент на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александро Лукашенко.

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Президент России Владимир Путин заявил, что идея о перемирии с Украиной правильная. «Россия ее поддерживает», — сказал президент на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александро Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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