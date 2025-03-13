Путин: выход ВСУ из окружения под Курском становится невозможным

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Украина потеряла управление над своими войсками в Курской области, заявил Путин
Украина потеряла управление над своими войсками в Курской области, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Выход украинских военных из окружения под Курском стал невозможным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Если на первых этапах, буквально неделю-две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно», — заявил Путин в эфире «России 24». Он добавил, что управление украинскими войсками в этой зоне утрачено.

По словам Путина, все находится под огневым контролем российской армии. Брошенная украинская техника остается в этом районе навсегда, заключил глава государства.

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Выход украинских военных из окружения под Курском стал невозможным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Если на первых этапах, буквально неделю-две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно», — заявил Путин в эфире «России 24». Он добавил, что управление украинскими войсками в этой зоне утрачено. По словам Путина, все находится под огневым контролем российской армии. Брошенная украинская техника остается в этом районе навсегда, заключил глава государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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