Путин: выход ВСУ из окружения под Курском становится невозможным

Выход украинских военных из окружения под Курском стал невозможным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Если на первых этапах, буквально неделю-две назад, украинские военнослужащие пытались выходить оттуда небольшими группами, теперь это невозможно», — заявил Путин в эфире «России 24». Он добавил, что управление украинскими войсками в этой зоне утрачено.
По словам Путина, все находится под огневым контролем российской армии. Брошенная украинская техника остается в этом районе навсегда, заключил глава государства.
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