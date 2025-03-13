Трамп: Россия не будет нападать на союзников США

Трамп отметил, что РФ не будет нападать на другие страны
Нападение России на союзников США невозможно, этого не произойдет. С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
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