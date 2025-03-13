13 марта 2025

Тюменцы раскупили все билеты на концерт любимой группы Путина

На концерт группы «Любэ» в Тюмени стался только один билет
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт «Любэ» вызвал ажиотаж у тюменцев
Концерт «Любэ» вызвал ажиотаж у тюменцев Фото:

В Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 29 марта, однако уже раскуплены почти все билеты — осталось только одно место.

«29 марта на сцене Тюменской филармонии выступит группа „Любэ“. Доступен один билет, партер. Цена 12 тысяч рублей», — написано на сайте афиши Тюмени.

О том, что «Любэ» едет в Тюмень стало известно в начале декабря. Организаторы сообщали, что «в концерте прозвучат старые добрые хиты группы „Любэ“ и ставшая уже легендарной песня „Конь“».

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В Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 29 марта, однако уже раскуплены почти все билеты — осталось только одно место. «29 марта на сцене Тюменской филармонии выступит группа „Любэ“. Доступен один билет, партер. Цена 12 тысяч рублей», — написано на сайте афиши Тюмени. О том, что «Любэ» едет в Тюмень стало известно в начале декабря. Организаторы сообщали, что «в концерте прозвучат старые добрые хиты группы „Любэ“ и ставшая уже легендарной песня „Конь“».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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