Тюменцы раскупили все билеты на концерт любимой группы Путина

Концерт «Любэ» вызвал ажиотаж у тюменцев
В Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 29 марта, однако уже раскуплены почти все билеты — осталось только одно место.
«29 марта на сцене Тюменской филармонии выступит группа „Любэ“. Доступен один билет, партер. Цена 12 тысяч рублей», — написано на сайте афиши Тюмени.
О том, что «Любэ» едет в Тюмень стало известно в начале декабря. Организаторы сообщали, что «в концерте прозвучат старые добрые хиты группы „Любэ“ и ставшая уже легендарной песня „Конь“».
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