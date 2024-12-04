В Тюмени выступит любимая группа президента Путина

Концерт пройдет в марте 2025 года
В Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 29 марта 2025 года. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша».
«Концерт в Тюмени 29 марта. Группа „Любэ“. В концерте прозвучат старые добрые хиты группы „Любэ“ и ставшая уже легендарной песня „Конь“», — указано в афише.
Ранее URA.RU писало, что певец Леонид Агутин выступит в Тюмени сразу с двумя концертами. Они состоятся 3 и 4 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!