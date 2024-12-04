В Тюмени выступит любимая группа президента Путина

В Тюмени состоится концерт группы «Любэ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт пройдет в марте 2025 года
Концерт пройдет в марте 2025 года Фото:

В Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 29 марта 2025 года. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша».

«Концерт в Тюмени 29 марта. Группа „Любэ“. В концерте прозвучат старые добрые хиты группы „Любэ“ и ставшая уже легендарной песня „Конь“», — указано в афише.

Ранее URA.RU писало, что певец Леонид Агутин выступит в Тюмени сразу с двумя концертами. Они состоятся 3 и 4 февраля.

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В Тюмени выступит группа «Любэ», которая нравится президенту России Владимиру Путину. Концерт пройдет 29 марта 2025 года. Такая информация указана на сайте «Яндекс Афиша». «Концерт в Тюмени 29 марта. Группа „Любэ“. В концерте прозвучат старые добрые хиты группы „Любэ“ и ставшая уже легендарной песня „Конь“», — указано в афише. Ранее URA.RU писало, что певец Леонид Агутин выступит в Тюмени сразу с двумя концертами. Они состоятся 3 и 4 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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