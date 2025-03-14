Bloomberg: США по-тихому усилили санкции против России

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США по-тихому усилили санкции в попытке принудить Россию к перемирию
США по-тихому усилили санкции в попытке принудить Россию к перемирию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Администрация США «по-тихому» ужесточила санкции против России, отменив лицензии, связанные с платежами за энергоносители, что может значительно повлиять на доходы России от продажи нефти и газа. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«Администрация Трампа без лишней огласки прекратила действие лицензии, охватывавшей платежи за энергоносители в отношении нескольких российских банков», — сказано в публикации Bloomberg. По данным агентства, это решение может серьезно затруднить возможности иностранных нефтепереработчиков и нефтетрейдеров вести расчеты с российскими компаниями. Авторы материала заявили, что данное действие является частью стратегии США по оказанию давления на Россию для продвижения мирных переговоров по Украине.

Лицензия General License 8 (GL8) охватывала Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Альфа-банк и другие банки, а также Банк России. Она была продлена до 30 апреля 2025 года, но в январском санкционном пакете срок действия был сокращен до 12 марта для ограничения доходов России от энергетического сектора. Хотя официальных заявлений об истечении лицензии не было, представитель Минфина подтвердил ее прекращение. При этом многие покупатели российских энергоресурсов уже могли адаптироваться к новым ограничениям.

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Администрация США «по-тихому» ужесточила санкции против России, отменив лицензии, связанные с платежами за энергоносители, что может значительно повлиять на доходы России от продажи нефти и газа. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «Администрация Трампа без лишней огласки прекратила действие лицензии, охватывавшей платежи за энергоносители в отношении нескольких российских банков», — сказано в публикации Bloomberg. По данным агентства, это решение может серьезно затруднить возможности иностранных нефтепереработчиков и нефтетрейдеров вести расчеты с российскими компаниями. Авторы материала заявили, что данное действие является частью стратегии США по оказанию давления на Россию для продвижения мирных переговоров по Украине. Лицензия General License 8 (GL8) охватывала Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Альфа-банк и другие банки, а также Банк России. Она была продлена до 30 апреля 2025 года, но в январском санкционном пакете срок действия был сокращен до 12 марта для ограничения доходов России от энергетического сектора. Хотя официальных заявлений об истечении лицензии не было, представитель Минфина подтвердил ее прекращение. При этом многие покупатели российских энергоресурсов уже могли адаптироваться к новым ограничениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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