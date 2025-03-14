ЕС продлил персональные санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций. Об этом журналистам рассказал источник из ЕС.

«Страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники. Также сообщается об исключении из санкционного списка трех лиц, однако не уточняется — кого именно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций. Об этом журналистам рассказал источник из ЕС. «Страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники. Также сообщается об исключении из санкционного списка трех лиц, однако не уточняется — кого именно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...