ЕС продлил персональные санкции против России

Срочная новость
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Евросоюз окончательно утвердил новый пакет антироссийских санкций. Об этом журналистам рассказал источник из ЕС.
«Страны ЕС после согласования постпредами окончательно утвердили продление персональных санкций против России на полгода», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники. Также сообщается об исключении из санкционного списка трех лиц, однако не уточняется — кого именно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.