Через три года средний размер страховой пенсии в России вырастет на 25% и достигнет отметки в 30 тысяч рублей за счет проведения индексаций. Об этом следует из заключения Счетной палаты по проекту бюджета Соцфонда РФ.
Однако даже при таком росте пенсия будет оставаться в четыре раза ниже средней заработной платы, которая, по прогнозам, также увеличится на четверть и составит 125 тысяч рублей. В результате соотношение между размером пенсии и средней зарплатой снизится до 23%, что существенно ниже рекомендованного Международной организацией труда минимального показателя в 40%. Подробнее о размере будущей пенсии и о том, почему данная выплата будет в несколько раз ниже среднего уровня зарплат — в материале URA.RU.
Насколько вырастет пенсия через три года
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2025 году достиг 23,4 тысячи рублей. Для большинства неработающих получателей эта сумма составит 24,7 тысячи рублей. В дальнейшем выплаты будут постепенно увеличиваться. В 2026 году планируется индексация на 7,6%, а в 2027 и 2028 годах запланировано по два этапа повышения — на 4% в феврале и на 3,4-3,8% в апреле.
Таким образом, к 2028 году средний размер пенсии, согласно прогнозам, составит 29,4 тысячи рублей, а для неработающих пенсионеров эта сумма достигнет 30,7 тысячи рублей. Таким образом, по сравнению с текущими показателями, пенсионные выплаты увеличатся примерно на 25%. Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты, подготовленном к проекту бюджета Соцфонда РФ. Содержание документа публикуют «Известия».
В ближайшие годы ожидается поэтапное повышение стоимости пенсионного коэффициента (балла), который непосредственно влияет на размер страховой пенсии. На сегодняшний день его величина превышает 145 рублей. Согласно прогнозам, к 2026 году этот показатель вырастет почти до 157 рублей, в 2027 году составит 169 рублей, а в 2028 году достигнет 182 рублей. Такое увеличение станет возможным благодаря проведению двойной индексации в 2027 и 2028 годах.
Увеличатся и зарплаты россиян
Динамика средних пенсионных выплат определяется прогнозом уровня заработных плат, разрабатываемым Минэкономразвития. В пресс-службе Минтруда отметили, что размер фонда оплаты труда напрямую влияет на поступления страховых взносов, за счет которых осуществляется финансирование пенсионных выплат.
Там также добавили, что на фоне нехватки специалистов зарплаты, а вместе с ними и страховые взносы, увеличиваются быстрее уровня инфляции. Это способствует росту среднего размера пенсионных выплат по старости. Согласно информации, предоставленной аудиторами на основе прогноза Минэкономразвития, в 2025 году средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей. В течение следующих трех лет этот показатель, как ожидается, составит 108, 117 и 125 тысяч рублей соответственно. Таким образом, к 2028 году средний уровень заработной платы возрастет примерно на 25%, что сопоставимо с темпами увеличения пенсий.
«Рост зарплат связан в том числе с увеличением МРОТ, который с 2026-го повысится на 21%, до 27 тыс. рублей, а также с высоким спросом на квалифицированных специалистов в отдельных отраслях. При этом уже сейчас заметна тенденция постепенного насыщения рынка труда по сравнению с острым кадровым дефицитом, наблюдавшимся в 2024–2025 годах», — объяснила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
Профессор пояснила, что на дальнейшее изменение уровня зарплат будут оказывать влияние такие факторы, как производительность труда, зависящая от темпов обновления производственных мощностей и внедрения современных технологий, а также корректировки прожиточного минимума, МРОТ и общее состояние рынка труда. Что касается пенсий, то их размер будет определяться ростом доходов и численностью граждан, получающих соответствующие выплаты.
Нюанс в виде разницы между пенсией и зарплатой
Несмотря на то что в течение ближайших трех лет темпы роста заработных плат и пенсий будут схожими, существенная разница между ними сохранится. Согласно анализу Счетной палаты, доля средней страховой пенсии по отношению к средней заработной плате продолжит снижаться. В 2026 году этот показатель составит 24,2%, в 2027 году — 23,6%, а в 2028 году — 23,5%. Таким образом, размер средней зарплаты будет примерно в четыре раза превышать размер пенсии.
В России доля средней пенсии по отношению к средней заработной плате остается ниже минимального порога, установленного Международной организацией труда — 40%, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, данный коэффициент демонстрирует устойчивое снижение, что связано с нехваткой рабочей силы и ускоренным ростом заработных плат, особенно отчетливо проявившимся за последние три года.
Эксперт отметила, что даже с учетом прогнозируемого увеличения цен выплата в размере 30 тысяч рублей вряд ли обеспечит сохранение покупательной способности граждан. Она обратила внимание на то, что в настоящее время в бюджете заложены заниженные показатели прожиточного минимума для пенсионеров. К 2028 году он составит порядка 18 тысяч рублей. При этом темпы роста цен на товары и услуги первой необходимости, отражаемые так называемой «инфляцией для бедных», превышают общий индекс потребительских цен. В результате индексация выплат на уровне официальной инфляции становится недостаточно эффективной.
«Рост экономики и повышение производительности труда могли бы стать основанием для пересмотра принципов формирования пенсий с целью постепенного приближения их к более высоким соотношениям с зарплатами», — сказала Беленькая. Ее слова приводят «Известия».
В дальнейшем, по мере увеличения доходов бюджета и Социального фонда, а также по мере постепенного снижения напряженности на рынке труда, соотношение между пенсиями и заработной платой может возрасти. Таким мнением поделилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
