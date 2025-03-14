РЕН ТВ: неизвестный ворвался в детский сад в Новой Москве и выстрелил

Неизвестный выстрелил в мужчину в Новой Москве
В один из детских садов поселка Коммунарка в Новой Москве ворвался неизвестный мужчина. По информации источника, он произвел выстрел в человека из огнестрельного оружия.
«Неизвестный ворвался в детский сад в московском поселке Коммунарка и выстрелил в мужчину», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Пострадавший получил огнестрельное ранение ноги. Подробности инцидента неизвестны.
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