РЕН ТВ: неизвестный ворвался в детский сад в Новой Москве и выстрелил

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неизвестный выстрелил в мужчину в Новой Москве
Неизвестный выстрелил в мужчину в Новой Москве Фото:

В один из детских садов поселка Коммунарка в Новой Москве ворвался неизвестный мужчина. По информации источника, он произвел выстрел в человека из огнестрельного оружия.

«Неизвестный ворвался в детский сад в московском поселке Коммунарка и выстрелил в мужчину», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Пострадавший получил огнестрельное ранение ноги. Подробности инцидента неизвестны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В один из детских садов поселка Коммунарка в Новой Москве ворвался неизвестный мужчина. По информации источника, он произвел выстрел в человека из огнестрельного оружия. «Неизвестный ворвался в детский сад в московском поселке Коммунарка и выстрелил в мужчину», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Пострадавший получил огнестрельное ранение ноги. Подробности инцидента неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...