Европейский Союз продолжит поставки вооружений Киеву, даже если будет объявлено потенциальное перемирие. Об этом сообщают европейские дипломаты на брифинге в Брюсселе.
«Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если Россия потребует этого в качестве условия перемирия», — передает издание Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом) слова дипломата. Он уточнил, что Европейский Союз стремится укрепить позиции Украины в преддверии мирных переговоров. Это позволит стране избежать заключения «плохого» соглашения и выбрать оптимальное время для начала переговоров.
Ранее американское правительство объявило о планах возобновления поставок в Киев бомб дальнего действия (GLSDB) после их модернизации, передает агентство Reuters. Согласно информации агентства, в последнее время были осуществлены тестовые запуски обновленных версий этих бомб с целью проверки их работоспособности, передает «Национальная служба новостей».
*Deutsche Welle призанно в РФ СМИ-иноагентом
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