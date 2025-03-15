DW*: Европа продолжит вооружать Украину в случае временного перемирия

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ЕС стремится укрепить позиции Украины перед мирными переговорами
ЕС стремится укрепить позиции Украины перед мирными переговорами Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Европейский Союз продолжит поставки вооружений Киеву, даже если будет объявлено потенциальное перемирие. Об этом сообщают европейские дипломаты на брифинге в Брюсселе.

«Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если Россия потребует этого в качестве условия перемирия», — передает издание Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом) слова дипломата. Он уточнил, что Европейский Союз стремится укрепить позиции Украины в преддверии мирных переговоров. Это позволит стране избежать заключения «плохого» соглашения и выбрать оптимальное время для начала переговоров.

Ранее американское правительство объявило о планах возобновления поставок в Киев бомб дальнего действия (GLSDB) после их модернизации, передает агентство Reuters. Согласно информации агентства, в последнее время были осуществлены тестовые запуски обновленных версий этих бомб с целью проверки их работоспособности, передает «Национальная служба новостей».

*Deutsche Welle призанно в РФ СМИ-иноагентом

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Европейский Союз продолжит поставки вооружений Киеву, даже если будет объявлено потенциальное перемирие. Об этом сообщают европейские дипломаты на брифинге в Брюсселе. «Я не думаю, что Евросоюз и его члены прекратят поставки оружия Киеву, если Россия потребует этого в качестве условия перемирия», — передает издание Deutsche Welle (признано в РФ СМИ-иноагентом) слова дипломата. Он уточнил, что Европейский Союз стремится укрепить позиции Украины в преддверии мирных переговоров. Это позволит стране избежать заключения «плохого» соглашения и выбрать оптимальное время для начала переговоров. Ранее американское правительство объявило о планах возобновления поставок в Киев бомб дальнего действия (GLSDB) после их модернизации, передает агентство Reuters. Согласно информации агентства, в последнее время были осуществлены тестовые запуски обновленных версий этих бомб с целью проверки их работоспособности, передает «Национальная служба новостей». *Deutsche Welle призанно в РФ СМИ-иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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