В Германии рассказали о подготовке к войне с Россией

Население стран Евросоюза, в частности Германии, готовят к якобы войне с Россией. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Людям промывают мозги, но не через одно СМИ, как тогда. Теперь у нас 50 каналов и три тысячи газет, которые говорят одно и то же, будто Россия завтра начнет войну и придет нас оккупировать», — рассказал Нимайер РИА Новости.
Он уточнил, что супермаркетах уже продают продуктовые наборы на случай чрезвычайных ситуаций, а также противогазы и костюмы химзащиты на случай химической атаки. По его словам, немцы даже могут приобрести бункер, который можно разместить под домом на случай ядерного взрыва. Сам Нимайер уверен, что говорить о войне с Россией нет смысла, так как не видит признаков якобы готовящегося «нападения».
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