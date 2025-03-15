Российские бойцы заблокировали ВСУ в Курской области

ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения российскими войсками населенного пункта Рубанщина. Об этом сообщают российские силовые структуры.
«С освобождением Рубанщины ВСУ заблокированы в Курской области», — рассказали силовики в беседе с ТАСС. Сегодня ВС России успешно завершили операцию по освобождению населенных пунктов Рубанщина и Заолешенка.
Ранее сообщалось, что украинские военные, находящиеся на территории Курской области, в целях избежания плена, переодеваются в форму Вооруженных сил Российской Федерации. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
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