Российские бойцы заблокировали ВСУ в Курской области

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Российские военные заблокировали ВСУ после освобождения Рубанщины
Российские военные заблокировали ВСУ после освобождения Рубанщины Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения российскими войсками населенного пункта Рубанщина. Об этом сообщают российские силовые структуры. 

«С освобождением Рубанщины ВСУ заблокированы в Курской области», — рассказали силовики в беседе с ТАСС. Сегодня ВС России успешно завершили операцию по освобождению населенных пунктов Рубанщина и Заолешенка.

Ранее сообщалось, что украинские военные, находящиеся на территории Курской области, в целях избежания плена, переодеваются в форму Вооруженных сил Российской Федерации. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.

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ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения российскими войсками населенного пункта Рубанщина. Об этом сообщают российские силовые структуры.  «С освобождением Рубанщины ВСУ заблокированы в Курской области», — рассказали силовики в беседе с ТАСС. Сегодня ВС России успешно завершили операцию по освобождению населенных пунктов Рубанщина и Заолешенка. Ранее сообщалось, что украинские военные, находящиеся на территории Курской области, в целях избежания плена, переодеваются в форму Вооруженных сил Российской Федерации. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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