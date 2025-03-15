В Курской области осталось освободить два поселка, ВС РФ уничтожили элитный батальон ВСУ: карта СВО 15 марта

Бойцы ВСУ пытаются спастись в Курской области, переодевшись в форму ВС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ осталось освободить два населенных пункта, находящихся под контролем ВСУ в Курской области
ВС РФ осталось освободить два населенных пункта, находящихся под контролем ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для полного освобождения территории Курской области бойцам ВС РФ необходимо взять под контроль еще два населенных пункта — Горналь и Олешня. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин.

Кроме того, украинские военные, находящиеся на территории Курской области, в целях избежания плена, переодеваются в форму Вооруженных сил Российской Федерации. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Запорожское направление

Войска 247-го полка ВДВ заняли Пятихатки и продолжили продвижение в лесополосах между населенным пунктом и Каменским, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Кроме того, десантники успешно прорвали оборону ВСУ и в настоящее время ведут штурм последних укреплений в селе Щербаки, проводя зачистку территории.

Отдельные подразделения российской армии активизировали наступательные действия в районе Орехова, к северу от Работино. В ходе операции войска продвинулись на 1,5 километра в направлении Новоданиловки, приближаясь к городу.

Сумское направление

Операторы ВС РФ из Крыма успешно локализуют и уничтожают маскированные позиции украинских военных в Сумской области, проникая на значительную глубину территории. Кроме того, бойцы из гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка, базирующегося в Феодосии, наносят удары по артиллерийским системам противника. Эти действия направлены на уничтожение вооружения, которое обстреливает Курскую область и мешает проведению наступательных операций в Сумской области.

Курское направление

Военкор Рожин сообщил, что до завершения освобождения Курской области от оставшихся под контролем ВСУ территорий необходимо занять еще два населенных пункта — Горналь и Олешня. На текущий момент проводятся операции по зачистке в Гуево и освобождена Гоголевка. 

Кроме того, представители силовых структур России отметили, что украинские военные в Курской области оказались в тяжелом положении. Им не удается организованно отступить с использованием техники, поскольку все маршруты находятся под контролем российских войск. В связи с этим ВСУ вынуждены оставлять свою технику.

Представители российских силовых структур сообщают, что украинские военнослужащие, находящиеся на территории Курской области, стараются избежать попадания в плен. Для этого они используют форму Вооруженных сил Российской Федерации. Правоохранительные органы осуществляют специальные операции по их обнаружению и задержанию.

Покровское направление

Командование Вооруженных сил Украины осуществило переброску части элитного специального батальона БПЛА «Птицы Мадьяра» в район Красноармейска (украинское название — Покровск). Это было сделано в целях укрепления оборонительных позиций на данном направлении и предотвращения продвижения российских войск. Однако ВС РФ уничтожили расчеты спецбатальона, сообщил старший оператор отдельной роты БПЛА группировки войск «Центр» с позывным Сега, передает telegram-канал «Русский Демиург».

Откровения жителей Суджи

Жители Суджи, оккупированной ВСУ, поделились эмоциями, связанными с появлением в городе солдат ВС РФ. Богдан Белобров и Олеся Рыльская рассказали, что до последнего момента ждали, когда в город придут российские военные. 

«Надежда была всегда, до последнего ждали… Однажды слышу, кто-то смеется… Смотрю в окно — стоит группа, человек пять. Я пригляделся — красные повязки. Я кричу [супруге]: „Наши пришли!“ — поделился Белобров в интервью для „Пятого канала“. 

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Для полного освобождения территории Курской области бойцам ВС РФ необходимо взять под контроль еще два населенных пункта — Горналь и Олешня. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин. Кроме того, украинские военные, находящиеся на территории Курской области, в целях избежания плена, переодеваются в форму Вооруженных сил Российской Федерации. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU. Запорожское направление Войска 247-го полка ВДВ заняли Пятихатки и продолжили продвижение в лесополосах между населенным пунктом и Каменским, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Кроме того, десантники успешно прорвали оборону ВСУ и в настоящее время ведут штурм последних укреплений в селе Щербаки, проводя зачистку территории. Отдельные подразделения российской армии активизировали наступательные действия в районе Орехова, к северу от Работино. В ходе операции войска продвинулись на 1,5 километра в направлении Новоданиловки, приближаясь к городу. Сумское направление Операторы ВС РФ из Крыма успешно локализуют и уничтожают маскированные позиции украинских военных в Сумской области, проникая на значительную глубину территории. Кроме того, бойцы из гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка, базирующегося в Феодосии, наносят удары по артиллерийским системам противника. Эти действия направлены на уничтожение вооружения, которое обстреливает Курскую область и мешает проведению наступательных операций в Сумской области. Курское направление Военкор Рожин сообщил, что до завершения освобождения Курской области от оставшихся под контролем ВСУ территорий необходимо занять еще два населенных пункта — Горналь и Олешня. На текущий момент проводятся операции по зачистке в Гуево и освобождена Гоголевка.  Кроме того, представители силовых структур России отметили, что украинские военные в Курской области оказались в тяжелом положении. Им не удается организованно отступить с использованием техники, поскольку все маршруты находятся под контролем российских войск. В связи с этим ВСУ вынуждены оставлять свою технику. Представители российских силовых структур сообщают, что украинские военнослужащие, находящиеся на территории Курской области, стараются избежать попадания в плен. Для этого они используют форму Вооруженных сил Российской Федерации. Правоохранительные органы осуществляют специальные операции по их обнаружению и задержанию. Покровское направление Командование Вооруженных сил Украины осуществило переброску части элитного специального батальона БПЛА «Птицы Мадьяра» в район Красноармейска (украинское название — Покровск). Это было сделано в целях укрепления оборонительных позиций на данном направлении и предотвращения продвижения российских войск. Однако ВС РФ уничтожили расчеты спецбатальона, сообщил старший оператор отдельной роты БПЛА группировки войск «Центр» с позывным Сега, передает telegram-канал «Русский Демиург». Откровения жителей Суджи Жители Суджи, оккупированной ВСУ, поделились эмоциями, связанными с появлением в городе солдат ВС РФ. Богдан Белобров и Олеся Рыльская рассказали, что до последнего момента ждали, когда в город придут российские военные.  «Надежда была всегда, до последнего ждали… Однажды слышу, кто-то смеется… Смотрю в окно — стоит группа, человек пять. Я пригляделся — красные повязки. Я кричу [супруге]: „Наши пришли!“ — поделился Белобров в интервью для „Пятого канала“. 
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