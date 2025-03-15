«Больно»: Дибров поплакался о покинувшей Россию дочери

Старшая дочь российского телеведущего Дмитрия Диброва Лада уже давно живет во Франции и полностью ассимилировалась с местной культурой. Об этом рассказал сам Дибров, выразив сожаление по поводу редких встреч с дочерью и внучкой.
«Моя дочь ... она во Франции. Она француженка уже. Она гражданство получила, у нее своя дочка прекрасная — моя внучка. Ребята, это не было бы так больно, если бы можно было сделать вид, что ничего не произошло. Как говорят в Италии, с глаз долой, из сердца вон. Мы, конечно, видимся, когда приезжаем во Францию», — передает Starhit слова Диброва.
Телеведущий отметил, что его первая жена уехала с дочерью во Францию после развода, что сделало встречи с ними редкими. Дибров с сожалением заявил, что за многие годы Лада полностью усвоила французский менталитет. В 2019 году Лада подарила шоумену внучку Мию.
При этом дочь Диброва является ровесницей его нынешней жены Полины, обеим женщинам по 35 лет. Дмитрий и его последняя супруга уже прожили вместе 15 лет, и за это время у пары появилось трое сыновей. Ведущий утверждает, что все его дети от различных браков знают друг друга, однако не поддерживают тесного общения из-за значительной разницы в возрастах и расстояния.
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