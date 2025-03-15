Глава МОК обвинил Россию в гендерном скандале на Олимпиаде в Париже

Гендерный скандал, связанный с участием двух женщин-боксеров на Олимпиаде 2024 года в Париже, был вызван «фейковыми новостями» из России. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Все эти обсуждения основаны на фейковой новостной кампании, исходящей из России. Это было частью многих, многих фейковых новостных кампаний, с которыми нам пришлось столкнуться из России до Парижа и после Парижа», — отметил Бах в интервью Reuters. Он подчеркнул, что распространяемая информация не соответствует действительности.
На Олимпийских играх 2024 года в Париже Иман Хелиф завоевала золото в боксе в весовой категории до 66 килограммов, победив китаянку Ян Лю со счетом 5:0. В 2023 году Хелиф была отстранена IBA из-за проваленного гендерного теста, в котором обнаружили XY-хромосомы. Несмотря на это, МОК допустил ее до соревнований. Французский журналист Джаффар Айт Аудиа 4 ноября опубликовал медицинский отчет, в котором отмечалось наличие у Хелиф мужских половых признаков, передает RT.
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