15 марта 2025

Axios: Боевые действия США в Йемене продлятся несколько недель

© Служба новостей «URA.RU»
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Бомба. США. stock, испытания, сша, самолет, бомба, ядерная
США продолжают авиаудары по Йемену Фото:

Авиаудары США по Йемену продолжатся несколько дней или даже недель. Об этом сообщило информагентство Axios со ссылкой на источник в американском правительстве.

«Удары в субботу были не единичным случаем. Они стали началом серий непрерывных ударов США по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или даже недель», — сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

Как сообщало URA.RU ранее, было объявлено, что армия США собирается ударить по террористам-хуситам в Йемене. Соотвествующий приказ озвучил американский президент Дональд Трамп. Также политик заявил, что жесткое давление будет оказано и на Иран, который предоставляет финансовую помощь бандитским формированиям.

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Авиаудары США по Йемену продолжатся несколько дней или даже недель. Об этом сообщило информагентство Axios со ссылкой на источник в американском правительстве. «Удары в субботу были не единичным случаем. Они стали началом серий непрерывных ударов США по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или даже недель», — сообщил журналист портала Axios Барак Равид. Как сообщало URA.RU ранее, было объявлено, что армия США собирается ударить по террористам-хуситам в Йемене. Соотвествующий приказ озвучил американский президент Дональд Трамп. Также политик заявил, что жесткое давление будет оказано и на Иран, который предоставляет финансовую помощь бандитским формированиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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