Axios: Боевые действия США в Йемене продлятся несколько недель

16 марта 2025 в 01:45 Размер текста - 17 +

США продолжают авиаудары по Йемену Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown Авиаудары США по Йемену продолжатся несколько дней или даже недель. Об этом сообщило информагентство Axios со ссылкой на источник в американском правительстве. «Удары в субботу были не единичным случаем. Они стали началом серий непрерывных ударов США по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или даже недель», — сообщил журналист портала Axios Барак Равид. Как сообщало URA.RU ранее, было объявлено, что армия США собирается ударить по террористам-хуситам в Йемене. Соотвествующий приказ озвучил американский президент Дональд Трамп. Также политик заявил, что жесткое давление будет оказано и на Иран, который предоставляет финансовую помощь бандитским формированиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиаудары США по Йемену продолжатся несколько дней или даже недель. Об этом сообщило информагентство Axios со ссылкой на источник в американском правительстве. «Удары в субботу были не единичным случаем. Они стали началом серий непрерывных ударов США по хуситам, которые, как ожидается, продлятся несколько дней или даже недель», — сообщил журналист портала Axios Барак Равид. Как сообщало URA.RU ранее, было объявлено, что армия США собирается ударить по террористам-хуситам в Йемене. Соотвествующий приказ озвучил американский президент Дональд Трамп. Также политик заявил, что жесткое давление будет оказано и на Иран, который предоставляет финансовую помощь бандитским формированиям.