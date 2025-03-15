Трамп приказал начать военные действия

Армия США должна ударить по террористм-хуситам в Йемене. На Иран, оказывающий финансовую помощь бандитским формирования, будет оказано жесткое давление. Такой приказ озвучил американский президент Дональд Трамп.
«Сегодня я отдал приказ вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут неустанную кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Глава Белого дома припомнил хуситам нападение на американское военное судно четыре месяца назад. По словам Трампа, вооруженная группировка «задушила судоходство» на одном из самых важных водных путей мира.
Ранее Штаты впервые с января атаковали военные объекты йеменских хуситов. Под обстрел попали оружейные склады и оборудование для навигации БПЛА, пишет RT. Востоковеды связывают участившиеся атаки на американские корабли в регионе с давлением США на Иран, передает телеканал 360.
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