В Калининградской области аварийный дом рухнул вместе с людьми

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Первой разрушилась одна из стен дома (архивное фото)
Первой разрушилась одна из стен дома (архивное фото) Фото:

В Калининградской области произошел обвал аварийного дома, в результате которого жильцы оказались под завалами. Об этом сообщила одна из жительниц здания Дарья Романова.

«Рухнул аварийным дом вместе с жильцами», — передает слова Романовой Пятый канал. Она добавила, что сначала обрушилась стена, находившаяся рядом со сгоревшей квартирой, после чего в полу образовалась дыра. Пострадавшие пытались спасти свои вещи в условиях паники.

Местные власти предложили временное жилье, но большинство жильцов отказались, выбрав съемные квартиры. Некоторые захотели на время поселиться у родственников, так как предложенные помещения были расположены далеко от инфраструктуры. Прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело по факту халатности.

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В Калининградской области произошел обвал аварийного дома, в результате которого жильцы оказались под завалами. Об этом сообщила одна из жительниц здания Дарья Романова. «Рухнул аварийным дом вместе с жильцами», — передает слова Романовой Пятый канал. Она добавила, что сначала обрушилась стена, находившаяся рядом со сгоревшей квартирой, после чего в полу образовалась дыра. Пострадавшие пытались спасти свои вещи в условиях паники. Местные власти предложили временное жилье, но большинство жильцов отказались, выбрав съемные квартиры. Некоторые захотели на время поселиться у родственников, так как предложенные помещения были расположены далеко от инфраструктуры. Прокуратура начала проверку, возбуждено уголовное дело по факту халатности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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