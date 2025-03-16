Shot: двое заключенных «Черного дельфина» попытались покончить с собой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оба заключенных, пытавшихся совершить самоубийство, находятся в реанимации
Оба заключенных, пытавшихся совершить самоубийство, находятся в реанимации Фото:

В исправительной колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области двое заключенных одновременно попытались совершить самоубийство. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«В „Черном дельфине“ пытались покончить с собой сразу двое заключенных <...>. Оба заключенных выжили», — пишет Shot. Там уточнили, что оба преступника находятся на текущий момент в реанимации. 

Одним из заключенных был бывший футболист клуба «Трактор» из Чебоксар 65-летний Сергей Семенов, который осужден за организацию двух заказных убийств. После двадцати лет заключения он впал в депрессию и решил совершить самоубийство. Однако надзиратели успели вовремя предотвратить трагедию.

В это же время сотрудники колонии спасли жизнь другому заключенному, 42-летнему Акраму Нуритдинову, который пытался покончить с собой. Мужчина был осужден за то, что вместе с друзьями убил и расчленил мужчину в Нижнем Новгороде.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН РФ по Оренбургской области с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. 

Ранее в колонии №1 в Соликамске осужденный, отбывавший наказание за насильственные действия сексуального характера, покончил с собой. Прибывшие медики пытались спасти заключенного, но безуспешно. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В исправительной колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области двое заключенных одновременно попытались совершить самоубийство. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «В „Черном дельфине“ пытались покончить с собой сразу двое заключенных <...>. Оба заключенных выжили», — пишет Shot. Там уточнили, что оба преступника находятся на текущий момент в реанимации.  Одним из заключенных был бывший футболист клуба «Трактор» из Чебоксар 65-летний Сергей Семенов, который осужден за организацию двух заказных убийств. После двадцати лет заключения он впал в депрессию и решил совершить самоубийство. Однако надзиратели успели вовремя предотвратить трагедию. В это же время сотрудники колонии спасли жизнь другому заключенному, 42-летнему Акраму Нуритдинову, который пытался покончить с собой. Мужчина был осужден за то, что вместе с друзьями убил и расчленил мужчину в Нижнем Новгороде. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН РФ по Оренбургской области с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.  Ранее в колонии №1 в Соликамске осужденный, отбывавший наказание за насильственные действия сексуального характера, покончил с собой. Прибывшие медики пытались спасти заключенного, но безуспешно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...