Shot: двое заключенных «Черного дельфина» попытались покончить с собой

В исправительной колонии особого режима «Черный дельфин» в Оренбургской области двое заключенных одновременно попытались совершить самоубийство. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В „Черном дельфине“ пытались покончить с собой сразу двое заключенных <...>. Оба заключенных выжили», — пишет Shot. Там уточнили, что оба преступника находятся на текущий момент в реанимации.
Одним из заключенных был бывший футболист клуба «Трактор» из Чебоксар 65-летний Сергей Семенов, который осужден за организацию двух заказных убийств. После двадцати лет заключения он впал в депрессию и решил совершить самоубийство. Однако надзиратели успели вовремя предотвратить трагедию.
В это же время сотрудники колонии спасли жизнь другому заключенному, 42-летнему Акраму Нуритдинову, который пытался покончить с собой. Мужчина был осужден за то, что вместе с друзьями убил и расчленил мужчину в Нижнем Новгороде.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УФСИН РФ по Оренбургской области с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
Ранее в колонии №1 в Соликамске осужденный, отбывавший наказание за насильственные действия сексуального характера, покончил с собой. Прибывшие медики пытались спасти заключенного, но безуспешно.
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