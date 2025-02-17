Насильник покончил с собой в пермской колонии

В соликамской колонии № 1 покончил с собой осужденный. Он отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера. Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в ГУФСИН по пермскому краю.
«Тело осужденного было обнаружено во втором отряде 5 февраля. На место сразу была вызвана скорая помощь, медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину 1963 года рождения не удалось. Врачи констатировали смерть заключенного», — уточнили в пресс-службе краевого ГУФСИН.
Мужчина был осужден за насильственные действия сексуального характера, а также за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Признаков насильственной смерти на теле осужденного не обнаружено. На место были вызваны следователи. По факту гибели осужденного проводится проверка, по ее результатам будет принято соответствующее решение.
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